Gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma!
Gazeteci Alican Uludağ hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
BİR KADININ VAHŞİCE KATLEDİLMESİNE YARDIM ETMİŞTİ
Şule Çet'in vahşice katledilmesine yardım etmekten toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand'ın, 7 yıl 3 ay sonra cezaevi dışında "Nuray" isimli "@twitindibisii" kullanıcı isimli bir kadının, Akand ile birlikte çektiği fotoğrafı "Herkese inat hoşgeldin" notuyla paylaşması ve Berk Akand'ın da bu paylaşıma "Alayına inat hoşbuldum canımm" yanıtını vermesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
Söz konusu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada kamuoyunun tepkilerine neden oldu. Gazeteci Alican Uludağ da sosyal medya hesabından söz konusu kışkırtıcı paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşarak, "Şule Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş. Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara "cesaret" veriyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.
"İNFAZ SİSTEMİNİN SUÇLULARI CESARETLENDİRDİĞİNİ" SÖYLEMEK SUÇMUŞ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Uludağ'ın söz konusu tepki paylaşımına değinilerek, Berk Akand'ın tahliye edilmediğini, mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini, Akand'ın açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulandığını ve açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiğini aktararak, Uludağ'ın söz konusu paylaşımının, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Her ne kadar X sosyal medya hesabı üzerinden 16.11.2025 tarihinde A.U. isimli şahıs tarafından "İnfaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor" açıklamasıyla, hükümlü Berk AKAND'ın, Şule ÇET'in öldürülmesine iştirak suçundan tahliye edildiği ifade edilmiş ise de; 29.05.2018 tarihinde Şule ÇET'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yal 6 ay; 'cinsel saldırıya yardım etmek' sucundan 5 yıl; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir.
İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda mahkûmiyet hükümleri kesinleşmiştir.
Berk AKAND adlı hükümlünün cezas1, tutuklandığ1 tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, ad1 geçen hükümlü 05.06.2025 tarihinde ilgili mevzuat gereği acık ceza infaz kurumuna nakledilmiştir. Hükümlü açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanmış, ardından açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakli gerçekleştirilmiştir.
Daha açık bir deyiş ile Berk AKAND adlı hükümlünün tahliyesi söz konusu olmamış, aksine infazı aralıksız olarak devam etmiştir.
Yapılan X sosyal medya paylaşımının kamuoyuna açık kitle iletişim araçlarına konu olduğu, yukarıdaki izahat nazarında bu paylaşım ve dolayısıyla haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından, 'A.U. hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "Halk1 YanltIc1 Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.