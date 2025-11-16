Gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma!

Gazeteci Alican Uludağ hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Gazeteciler için emsal terör kararı! Yargıtay Alican Uludağ'ın beraatini onadı

BİR KADININ VAHŞİCE KATLEDİLMESİNE YARDIM ETMİŞTİ

Şule Çet'in vahşice katledilmesine yardım etmekten toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand'ın, 7 yıl 3 ay sonra cezaevi dışında "Nuray" isimli "@twitindibisii" kullanıcı isimli bir kadının, Akand ile birlikte çektiği fotoğrafı "Herkese inat hoşgeldin" notuyla paylaşması ve Berk Akand'ın da bu paylaşıma "Alayına inat hoşbuldum canımm" yanıtını vermesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Söz konusu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada kamuoyunun tepkilerine neden oldu. Gazeteci Alican Uludağ da sosyal medya hesabından söz konusu kışkırtıcı paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşarak, "Şule Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş. Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara "cesaret" veriyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"İNFAZ SİSTEMİNİN SUÇLULARI CESARETLENDİRDİĞİNİ" SÖYLEMEK SUÇMUŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Uludağ'ın söz konusu tepki paylaşımına değinilerek, Berk Akand'ın tahliye edilmediğini, mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledildiğini, Akand'ın açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulandığını ve açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiğini aktararak, Uludağ'ın söz konusu paylaşımının, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: