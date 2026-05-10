Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kavga

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Taksim'de gerçekleştirilen kutlamalarda iki grup arasında çıkan taşlı ve şişeli kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi baygınlık geçirdi.

GALATASARAY, SAHADAN 4-2'LİK GALİBİYETLE AYRILDI

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Karşılaşmanın ardından çok sayıda taraftar, şampiyonluk coşkusunu yaşamak üzere kentin çeşitli noktalarında meydanlara akın etti. Ancak Taksim'de düzenlenen kutlamalar sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı.

TAŞ VE ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve şişelerin fırlatıldığı bir kavgaya dönüştü. Meydana gelen olaylarda bir kadın yaralanırken, o sırada bölgede oluşan aşırı kalabalık ve arbede nedeniyle bir kişi de baygınlık geçirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar karşı karşıya geldi: Kutlamalarda ortalık karıştıGalatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar karşı karşıya geldi: Kutlamalarda ortalık karıştı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan grupları ayırarak olaylara müdahale etti ve bölgede güvenliği sağladı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

