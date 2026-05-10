Şampiyonada kaza geçirdi: İki kolunda kırık var

Antalya'da düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda yarışan sporcu Vedat Kardaş, aracının kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve iki kolunda kırık tespit edilen sporcu ameliyata alındı.

Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde organize edilen şampiyona, bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, yarış için start çizgisinden çıkış yapan Vedat Kardaş'ın aracı, kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak kenardaki bariyerlere çarptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sporcunun her iki kolunda da kırıklar oluştuğu belirlendi ve Kardaş tedavi altına alınarak ameliyata edildi.

"DAHA AĞIR BİR KAZAYI PROFESYONELLİĞİYLE ÖNLEDİ"

Kaza anının çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildiği öğrenilirken, yaralanan sporcunun ağabeyi Abdullah Kardaş olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kardeşinin Türkiye çapında birçok derecesi bulunan profesyonel bir sporcu olduğunu belirten ağabey Kardaş, kazanın hasarını en aza indirmek için bilinçli bir hamle yapıldığını vurguladı.

Kardeşinin kullandığı motosikletin oldukça güçlü olduğunu ifade eden Abdullah Kardaş, kazanın oluş şekline ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kalkıştan kısa bir süre sonra motor 'tank slapper' durumuna girmesi nedeniyle kontrolünü kaybediyor. Süspansiyonu olmadığı için tekrar motosikletin toparlaması için ellerini bırakması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Aksi takdirde kazayı daha ağır atlatabilirdi. Kardeşimin tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi bulunmuyor." (AA)