Fuhuş operasyonuna çatıda yakalandılar: Ablacığım senin bu yaşta ne işin var orada?

Adana’da polis ekiplerinin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda, işyeri sahibi B.F. (23) ve 4 kadın, seyyar merdivenle gizli geçitten çıkılan çatı katında yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin 17 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilirken operasyon sırasında bir polis memurunun sarf ettiği “Ablacığım senin bu yaşta ne işin var orada?” ifadeleri dikkat çekti.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Güvenlik kamerasından polis ekiplerinin geldiğini gören işyeri sahibi B.F. ile beraberindeki 4 fuhşa sürüklenmiş kadın, apartmanın çatı katına saklandı. Binada arama yapan polis ekipleri, seyyar merdivenle çıkılan gizli geçitten çatı katına ulaştı.

İŞYERİ SAHİBİ TUTUKLANDI, KADINLAR KURTARILDI!

Çatıdan çıkarılan B.F. gözaltına alınırken kadınlar kurtarıldı. Kadınlar merdivenden inerken bir polis memurunun bir kadına yönelik “Ablacığım senin bu yaşta ne işin var orada?” ifadeleri dikkat çekti. Adreste fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 490 liraya el konuldu.

Emniyete götürülen kişilerden birinin 17 yaşında bir çocuk olduğu öğrenilirken şüpheli B.F., verdiği ifadede suçlamaları reddederken “Burası bir masaj salonu. İşletmede sadece masaj hizmeti veriliyor” iddiasında bulundu. B.F., işlemlerinin ardından ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘Fuhuş için yer ve imkan sağlama’ suçlarından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:DHA

