Freni boşalan minibüs dehşet saçtı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Kaza, öğleden sonra Sarıcapaşa Mahallesi Şah Davut Sokak’ta meydana geldi. F.Y. idaresindeki minibüs, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca, ardından sokakta yürüyen A.Ö. (59) ve yanındaki çocuğa çarptı.

7 kişi hayatını kaybetmişti: Burdur'daki feci kazada yeni gelişme

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada, minibüsün altında sıkışan A.Ö. ile ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.Ö. bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü F.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)