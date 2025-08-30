Flört uygulamalarına erişim yasağı getirildi

Yayınlanma:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tanışma uygulaması olan Tinder, Azar gibi uygulamalara erişim yasağı getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da bulunduğu 29 uygulamaya erişim engeli getirdi. Karar, Ankara 3'üncü ve 4'üncü Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.

Engelli Web’in aktardığına göre, erişim engeli getirilen uygulamalar arasında özellikle Azar, LivU ve Tango dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme uygulaması Azar’a yönelik açılan soruşturma kapsamında platformun erişime kapatılacağı gündeme gelmişti.

BTK’nın erişim engeli kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Engelli Web’in aktardığına göre erişime engellenenler arasında popüler olan Azar, LiVU ve Tango da var. Engellenen uygulamaların bazıları şöyle:

  • Azar
  • Mili
  • Chat Match – Random Video Chat
  • Call Me Chat
  • Flirtfy
  • Lips
  • Hi
  • CoMeet
  • Tango
  • Camsurf & Video Chat
  • Roulette Chat Video Omegle Ome
  • LivCam
  • Instacams
  • Derya Görüntülü Sohbet
  • Chat PIG
  • LiVU
  • StrangerCam Görüntülü Sohbet
  • Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

