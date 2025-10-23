Fıtıktan cinlere, cinsellikten şekere! Çakma tarikat doktoruna suç duyurusu

Fıtıktan cinlere, cinsellikten şekere! Çakma tarikat doktoruna suç duyurusu
Yayınlanma:
Kendisini "Alternatif Tıp Manevi Hekim" olarak tanıtan ve hekim olmadığı halde fıtıktan cinsel sorunlara, cin musallatından şeker hastalığına kadar her derde "deva" olduğunu iddia eden tarikat şeyhi Seyda Osman Özdemir hakkında Türk Tabipleri Birliği (TTB) harekete geçti.

Sosyal medyayı mesken tutan ve kendisini Kadri ve Rufai Tarikatı Şeyhi olarak tanıtan Seyda Osman Özdemir, YouTube üzerinden açtığı kanalda adeta bir sağlık otoritesi gibi ahkam kesiyor. Hiçbir tıbbi yetkinliği olmamasına rağmen; aile içi geçimsizlik, madde bağımlılığı, cin musallatı, kısırlık, cinsel sorunlar, epilepsi, şeker, migren, bel ve boyun fıtığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan çaresiz insanlara "manevi danışmanlık" adı altında umut tacirliği yapıyor.

ekran-goruntusu-2025-10-23-113003.jpg

TTB'DEN ADALET ÇAĞRISI: BU BİR HALK SAĞLIĞI TEHDİDİDİR!

İktidarın denetimsiz bıraktığı bu alanda cirit atan sahte hekimlere karşı Türk Tabipleri Birliği, harekete geçti. 20 Ekim'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran TTB, Özdemir'in eylemlerinin 1219 sayılı Tababet Kanunu'na açıkça aykırı olduğunu ve yetkisiz hekimlik suçu işlediğini belirtti.

ekran-goruntusu-2025-10-23-112917.jpg

TTB'nin suç duyurusu dilekçesinde, tıbbi müdahalelerin yalnızca yetkili hekimler tarafından yapılabileceği, aksi durumun insan yaşamını ve vücut bütünlüğünü doğrudan tehlikeye attığı vurgulandı.

HEM SAĞLIĞI HEM CÜZDANI HEDEF ALIYOR

TTB, skandalın sadece yetkisiz hekimlikle sınırlı kalmadığına da dikkat çekti. Dilekçede, Özdemir'in dini referanslar kullanarak halkın inanç ve çaresizliklerini istismar ettiği, bu yolla maddi menfaat temin edip etmediğinin de araştırılması istendi.

screenshot.jpg

"Yarar-zarar" ilişkisi üzerinden dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesini talep eden TTB, halk sağlığını hiçe sayan bu şarlatan hakkında derhal adli işlem başlatılmasını istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

