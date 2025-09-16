FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara'da merkezli dört şehirde eş zamanlı bir şekilde yapılan soruşturma kapsamında bakanlık bünyesinde çalışan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...