Fethiye Yeşilçam'ın efsaneleri ile buluşuyor

Bu yıl 3. Gerçekleştirilecek olan Fethiye Uluslararası Film Festivali, sıradan bir programın çok ötesine geçerek, Türk sinema tarihine ışık tutacak bir kültür hazinesini gün yüzüne çıkarıyor. Gazeteci - Fotoğraf Sanatçısı Ömer Balıksırtı'nın yıllardır özenle sakladığı, Yeşilçam arşivi, festivalin en görkemli etkinliklerinden biri olmaya aday.

BİR NESLİN SİNEMA HAFIZASI CANLANIYOR

5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festival, sadece günümüz sinemasına değil, geçmişin unutulmaz anlarına da ev sahipliği yapacak. Fethiye Belediyesi Kültür Evinde, küratörlüğünü Serkan Beşe'nin üstlendiği "Yeşilçam Set Fotoğrafları Sergisi" ile kültür sanat merkezine dönüşecek.

Sergi, ziyaretçilerini 1980'li ve 90'li yılların, Yeşilçam'ın samimi set ortamlarına, oyunculuk tarihimizin kilometre taşlarına doğru nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

CANLI TARİH: PERDE ARKASI HİKAYELERİ İLK AĞIZDAN DİNLEME FIRSATI

Etkinlik, sadece fotoğraflardan ibaret değil. Sergi açılışında düzenlenecek özel panelde Balıksırtı, sanatseverler ile buluşarak arşivindeki fotoğrafların perde arkasındaki hikayelerini anlatacak.

Seyirciler, Arabesk'ten Karartma Geceleri'ne, Berdel'den Arkadaşım Şeytan'a kadar birçok filmin çekim sürecinde yaşanan ilginç anekdotları, teknik zorlukları ve oyuncu-yönetmen ilişkilerini birinci ağızdan dinleme şansı bulacak.

NE ZAMAN?

5 Kasım 2025 Çarşamba (Açılış) - 9 Kasım 2025 Pazar

NEREDE?

Fethiye Belediyesi Kültür Evi

AÇILIŞ - PANEL

05.11.2025 13:00 sergi açılışı 14:00 Panel

SERGİ SAATLERİ

10:00 - 18:00

KÜRATÖR

Serkan Beşe

ARŞİV SAHİBİ

Ömer Balıksırtı

ETKİNLİK

Sergi + Söyleşi Panelleri • Giriş: Ücretsiz

Bu çalışmanın amacı, “Yeşilçam” olarak adlandırılan Türk sinemasının temel taşlarını oluşturan eski sinema yıldızlarının kültürel ve sanatsal değerlerini incelemek ve belgelemektir.

Sergi, Gazeteci ve fotoğraf Sanatçısı Ömer Balıksırtı‘nın, Yeşilçam yıldızlarından oluşan, özel koleksiyon fotoğraflarından oluşuyor.

SÖYLEŞİ

Sergi açılışında, sanatçı Ömer Balıksırtı ile soru cevaplı bir söyleşi gerçekleştirilecektir. Sanatçının çektiği fotoğrafların çekim hikayelerinin anlatıldığı, sanatçılar ile ilgili anılar, magazin dünyasının dünü bugünü, geçmiş “Star” anlayışı ile günümüz “Star” anlayışı arasında ki farklar gibi konular ele alınacak.

Katılımcılar bu sergide, fotoğrafların hikayelerini öğrenerek geçmiş ve günümüz sinema ve sanat tarihinde bir gezintiye çıkacak. Söyleşide, istenir ise sergide fotoğrafı yer alan bir sanatçı da katılabilecek.

BÜTÇE

Sergi bütçesi; 30-50 adet çerçeveli baskı, fotoğraf sanatçısı ücreti, sanatçının konaklama yol ücreti ve diğer masraflar dahil, 450.000 TL’dir. (bütçenin %50 peşin %50si iş bitiminde olacaktır.)

Sergide 30-50 arası resim sergilenecek. *Resimlerin boyutu 50x70'dir.