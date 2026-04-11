Fatih’te sahte altın operasyonu: Altın suyuyla kapladı kuyumculara sattı

İstanbul Fatih’te bir iş hanında kurduğu atölyede sahte altın ürettiği öne sürülen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin pirinç kullanarak hazırladığı ziynet eşyalarını, piyasada bilinen altın üretici firmaların mühür ve logolarıyla paketleyip gerçekmiş gibi satışa sunduğu iddia edildi. Operasyonda, satışa hazır halde 472 sahte altın ile çok sayıda sahte bilezik ele geçirildi. ​​​​​​​

SAHTE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Fatih’teki bir adresi takibe aldı. Bir süre yapılan gözlemin ardından iş yerini açan Yüksel A. gözaltına alındı. İçeride yapılan aramalarda farklı gramajlarda paketlenmiş sahte altınlar ve çeşitli bilezikler bulundu.

Yapılan incelemelerde, sahte ürünlerin 1 gramdan 10 grama kadar değişen ölçülerde hazırlandığı ve üzerlerinde tanınmış firmalara ait logoların kullanıldığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca ürünleri altın suyuna batırarak dış görünümünü gerçek altına benzettiği ve bu şekilde kuyumcularda yapılan basit testleri de yanıltmaya çalıştığı belirlendi. ​​​​​​​

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, sahte altınların kuyumculara gerçek ürün gibi satılarak milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiği ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)