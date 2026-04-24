Fatih’te hatalı park nedeniyle ambulans sokağa giremedi: Kalp krizi geçiren 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Fatih’te yaşayan 89 yaşındaki Naime Aydın, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansın sokağa park edilen araçlar yüzünden girememesi nedeniyle sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşındı. Hastaneye ulaştırılan Aydın’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.30 civarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanıcak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kalp krizi geçiren Naime Aydın için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, dar sokakta hatalı park edilmiş araçlar nedeniyle ambulansla ilerleyemedi.

Bunun üzerine ekipler, sokağa yürüyerek girip hastayı sedyeye alarak ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildiği öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRİP YAŞAMINI YİTİRDİ

Aynı sokakta yaşayan Davut Aydın, "Valla bazen 3 sıra oluyor. Ambulansın geldiğini duydum ama içeri girip giremediğini bilmiyordum ama hastanın vefat ettiğini biliyorum. Hasta akrabam sayılır. Çocukluktan beri tanıdığım biri. Yaşı 80'nin üstündeydi. Kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş. İsmi Naime Aydın. Teyzem tarafından akrabam oluyor. Cenaze Ordu'ya gidecek" dedi.

HATALI PARK NEDENİYLE AMBULANS GİREMEDİ

Bir diğer mahalle sakini Selman Tüfekçi ise, "Ambulans buradan giremiyor. Arabalar köşeye park ediyorlar, giremiyorlar. Çift sıra park ediyorlar. Gece 01.30'da oldu. Köşede araba vardı, ambulans giremedi. Aracın sahibini aradılar, çekti. Ambulans burada bekledi. Sedyeyle götürdüler. Duyduğuma göre vefat etmiş. 89 yaşındaydı. Şuraya çift sıra park etmesinler. Ambulans zor geçiyor. İtfaiye zor geçiyor. Sokağımıza sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı. (DHA)