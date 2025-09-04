Fatih Altaylı'dan bomba iddia: Gürsel Tekin kayyum olacağını bilip ekibini 5 gün önceden hazırlamış

Fatih Altaylı'dan bomba iddia: Gürsel Tekin kayyum olacağını bilip ekibini 5 gün önceden hazırlamış
Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararı ile kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, kayyum atanacağından 5 gün önce haberdar olduğunu ve listesini hazırladığını söyledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Kayyum Tekin, mahkeme kararından haberdar olmadığını, söz konusu gelişmeyi TV'den öğrendiğini savunmuş ancak CHP'ye olan üyelik aidatını karardan bir gün önce ödemesi ile dikkat çekmişti.

Mahkeme kararını kabul edeceğini ifade eden Tekin, dün yaptığı açıklama ile çalışmalarına başladığını söyledi. Kayyum Tekin çalışmak için binaya girmesine gerek olmadığını da dün söyledi. Bunlarla beraber CHP Lideri Özel, kayyum Tekin'in partiden ihraç edildiğini de Halk TV ekranlarından duyurmuştu.

BOMBA İDDİA: 5 GÜNDÜR BU KARARI BEKLİYORMUŞ!

Tutuklu gazeteci Altaylı Silivri'den bomba 'bilgiyi' paylaştı. Altaylı tarafından aktarılanlara göre Tekin, kayyum olarak atanacağından 5 gündür haberdar ve listesini dahi kendisi hazırlamış. Altaylı söz konusu iddiasını şu ifadeler ile aktardı.

  • Bu karar ve kayyum olarak atanma öncesi ile ilgili mahkeme geçen hafta Gürsel Tekin ile temasa geçmiş. Kayyum listesini Tekin hazırlamış. Gürsel Bey 5 gündür bu kararı ve kayyum olarak atanacağını biliyor ve tahmin ediyormuş.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

