Fatih Altaylı'dan duruşma öncesi son açıklama

Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada bundan 104 gün önce tutuklandı.

Altaylı, hakkında açılan dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Silivri'de görülecek duruşmada Altaylı’nın, Youtube yayınında kullandığı sözlerde "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan dolayı savunmasını yapacak.

SON DAKİKA | Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli

"HAK YERİNİ BULUR"

Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan en az beş yıl hapsi talep ediliyor. Altaylı, tutuklanmasının ardından hakkında yazılan iddianamenin avukatlarından önce basına dağıtıldığını ifade etmişti:

Yani beklemediğim bir iddianame değil ama yasaya da uygun değil. İlginç olan iddianamenin avukatlarımdan önce basına dağıtılmasıydı. Hak yerini bulur. Bunu biliyorum. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin.

DURUŞMA ÖNCESİ SON AÇIKLAMA

Altaylı, bugün YouTube kanalına gönderdiği mektubunda, "Sabah 5:30'da kalkmış, tıraşımı olmuş, cezaevindeki dolabımda bugün için sakladığım takım elbisemi giymiş, Silivri'deki salonda görülecek davama hazırlanıyor olacağım. Beyaz gömleğimin yıkasının lekenlendiğini gördüm, hemen yıkadım. Yakasını çamaşır suyu ile ağarttım, elimden geldiğince ütüledim. Cezaevinde girerken emanete konulan kravatlarımı istedim. 10:00'da yargıç heyeti karşısında olacağım. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Herkese keyifli bir gün dileyeyim" sözleri ile duruşmadan önce son mesajını açıkladı.