Fakülte ve yüksekokullarda değişiklik Resmi Gazete'de
Yayınlanma:
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla; bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulurken, bazı yüksekokullar kapatıldı ve bazı fakültelerin isimleri değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulurken, bazı yüksekokullar kapatıldı ve bazı fakültelerin isimlerinde değişikliğe gidildi.

KURULAN BİRİMLER

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN BİRİMLER

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

FAKÜLTE İSİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

