Fabrikada korkunç kaza: Ayağını makineye kaptırdı

Batman’in Girbereşik Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle ayağını helezon makinesine kaptırdı. A.T.’nin acı içinde bağırması sebebiyle arkadaşları yardıma koştu.

AYAĞI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

A.T., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.