Artvin’de faciaya ramak kala! Yamaçtan yuvarlanan kaya minibüse düştü

Artvin - Borçka kara yolunun İbrikli mevkiinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yamaçtan kopan kaya, yolda ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüse isabet etti.

15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı

Kaya, ön koltuklarında 3 kişinin bulunduğu minibüsün tavanını parçalayarak yolcu koltuğu üzerine düştü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI!

Araçta arka koltuklarda yolcu olmaması olası can kaybı ve yaralanmamın önüne geçti. Yaşanan olay nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, ekipler önlem alarak iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Düşen kaya nedeniyle aracın tavanı paramparça oldu.

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI!

Ekiplerin çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.