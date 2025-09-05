Evlere giren 2 hırsız tutuklandı

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evden kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 24 ayar altın zincir, 85 gram altın, 18 adet gram altın ile 55 bin lira çalındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Ekipler, Çorlu ilçesinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde F.T, M.Ç. ve D.D'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan İngiliz anahtarı, maymuncuk, lehim telleri ele geçirildi.

Şüphelilerden D.D, İstanbul'da hırsızlık olaylarına karıştığı ve 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Diğer şüpheliler F.T, M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.