Evinin çatısına servis uçtu! Olayı komşuları arayınca öğrendi

Kağıthane’de yokuşta kontrolden çıkan okul servisi gecekondunun çatısına devrildi; sürücü yaralandı.

İstanbul Kağıthane’de bir okul servisinin gecekondunun çatısına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak’ta, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı okul servisi, yokuş aşağı ilerlerken önce kaldırıma çarptı, ardından bir gecekondunun çatısına düştü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada servis şoförü yaralanırken, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

KOMŞULARININ TELEFONUYLA ÖĞRENDİ

Olay sırasında gecekonduda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Ev sahibi İsmail Koç ise kazanın yaşandığı esnada iş yerinde olduğunu, komşularının kendisini arayarak bir aracın evinin çatısına düştüğünü haber verdiğini ifade etti. Koç, "Bir şoför yaralıydı, Allah'tan başka yaralı yok" ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

