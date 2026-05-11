Evinden savaş dönemine ait silah ve kılıç çıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir evde yapılan aramada, 1’inci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen tabanca, kama ve kılıç ele geçirildi. Operasyonda 44 yaşındaki C.Ç. gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, adeta bir cephaneliğe dönüştürülen evden bir asırlık tarih çıktı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde, Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen antika silah ele geçirildi.

EV DEĞİL ADETA MÜZE

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 44 yaşındaki C.Ç.'nin evinde tarihi silahlar bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada, 1’inci Dünya Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen 2 adet revolver (altıpatlar) tabanca ele geçirildi. Aramaların devamında, üzerinde 1915 yılına ait ibareler bulunan bir kama ile üzerinde tuğra baskısı olan, 100 yıllık olduğu belirtilen bir kılıç ile 2 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen antika silahlar ve kılıçlar, detaylı incelenmek ve değer tespiti yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili ev sahibi C.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

