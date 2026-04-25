Ev sahibi misafirliği gitti: Felaketten kurtuldu!

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi'nde, iki gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar büyük bir heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları, Hakkı Boz’a ait 2 katlı eve doldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Ev sahibi Hakkı Boz’un rahatsızlığı nedeniyle hastane işlemleri sonrası oğlunun evinde kalması, olası bir can kaybının önüne geçti. Ev sahibi Boz'un kardeşi Hasan Boz, "Ağabeyim yatak odasındayken bu olay yaşansaydı ciddi şekilde zarar görebilirdi, yatak odasına kadar hafriyat dolmuş" dedi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Heyelanın şiddetiyle evin arka duvarları yıkılırken, mutfak ve yatak odaları toprak, su ve molozla doldu. Sürüklenen fındık ağaçları ve ağır eşyaların evin içine kadar girdiği görüldü. Dron kamerası ile görüntülenen heyelan bölgesi, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

"DEVLET YANIMIZDA"

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Ortahisar Belediyesi ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Hasan Boz, devletin ilk andan itibaren kendileriyle ilgilendiğini belirterek, "Evin arka tarafı tamamen yıkıldı, içindeki eşyalar tahrip oldu. Hava koşullarının düzelmesiyle ekipler iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başlayacak. Ağabeyim şu an için oğlunun yanında kalıyor" diye konuştu. (DHA)