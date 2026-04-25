Termometreler eksi dereceleri gösterdi, nisanda da soba yaktılar

Ardahan’da hava sıcaklıkları nisan ayında da mevsim normallerinin altına düşerken, birçok ilçede eksi dereceler görüldü. Yurttaşların soba yakmaya devam ettiği belirtildi.

Ardahan’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına geriledi. İlçelerin büyük kısmında termometreler eksi değerleri gösterirken, bölge halkı nisan ayında da soba yakmayı sürdürüyor.

Damal’da en düşük sıcaklık eksi 6,6 derece, Göle’de eksi 4,8, Hanak’ta eksi 3,7, Ardahan merkezde eksi 3,8, Posof’ta eksi 2,7 ve Çıldır’da eksi 5,2 derece olarak ölçüldü.

Ne Ardahan ne de Erzurum! Bu ilimizde kar kalınlığı yarım metreyi geçtiNe Ardahan ne de Erzurum! Bu ilimizde kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Kasım ayında başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle yakılan sobalar, bahar ayına girilmesine rağmen hâlâ söndürülmedi. Evlerin yanı sıra iş yerlerinde de ısınma ihtiyacı sobayla karşılanmaya devam ediyor.

"HALEN DAHA KARIN, KIŞIN ALTINDAYIZ"

Kentte çay ocağı işleten Erkan Akbulak ise durumun günlük hayatı doğrudan etkilediğini belirterek "Bu sene kış geç geldi ama çökmüş, geç bitti. Onuncu ayda kış geldi, halen daha karın, kışın altındayız. Soba yakmazsak durulması mümkün değil. Müşteriler gelmez çay satamayız" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzleyenin yüreği ağzına geldi! Acımasız kadın zavallı köpeği camdan sarkıtıp dövdü
İzleyenin yüreği ağzına geldi! Acımasız kadın zavallı köpeği camdan sarkıtıp dövdü