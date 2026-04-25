Termometreler eksi dereceleri gösterdi, nisanda da soba yaktılar

Ardahan’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına geriledi. İlçelerin büyük kısmında termometreler eksi değerleri gösterirken, bölge halkı nisan ayında da soba yakmayı sürdürüyor.

Damal’da en düşük sıcaklık eksi 6,6 derece, Göle’de eksi 4,8, Hanak’ta eksi 3,7, Ardahan merkezde eksi 3,8, Posof’ta eksi 2,7 ve Çıldır’da eksi 5,2 derece olarak ölçüldü.

Kasım ayında başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle yakılan sobalar, bahar ayına girilmesine rağmen hâlâ söndürülmedi. Evlerin yanı sıra iş yerlerinde de ısınma ihtiyacı sobayla karşılanmaya devam ediyor.

"HALEN DAHA KARIN, KIŞIN ALTINDAYIZ"

Kentte çay ocağı işleten Erkan Akbulak ise durumun günlük hayatı doğrudan etkilediğini belirterek "Bu sene kış geç geldi ama çökmüş, geç bitti. Onuncu ayda kış geldi, halen daha karın, kışın altındayız. Soba yakmazsak durulması mümkün değil. Müşteriler gelmez çay satamayız" ifadelerini kullandı. (DHA)