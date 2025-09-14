EuroBasket finali kent meydanlarında seyredildi

EuroBasket finali kent meydanlarında seyredildi
Türkiye ile Almanya’nın karşı karşıya geldiği EuroBasket 2025 final müsabakası için kent meydanlarında dev ekranlar kuruldu. Yurttaşlar milli takımın maçının heyecanını paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Almanya’nın karşı karşıya geldiği EuroBasket 2025 final müsabakası için Karşıyaka ve Konak’ta birçok noktaya dev ekran kurdu. Vatandaşlar, müsabakayı büyük bir coşkuyla dev ekranlardan takip etti.

Final mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Binlerce kişi maçı Galata Kulesi'nde izledi.

Maçı canlı takip eden binlerce kişi, Galata Kulesi'nin tarihi atmosferinde milli takımın coşkusunu paylaştı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Rize Belediyesi tarafından Portakallık Mahallesi'ndeki yeşil alana dev ekran kuruldu.

Ankara'da vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kurulan dev ekrandan izlemek için parkı dolduran başkentliler, müsabaka sırasında milli takımın kaydettiği her sayıda büyük mutluluk yaşadı.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Finalde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA) - DHA

