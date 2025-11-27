Eskişehir merkezli IŞİD operasyonu: 16 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Eskişehir, Ankara, Sakarya ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜTSEL MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskınlarda, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca ve mermiler, 3 bıçak, IŞİD bayrağı ve bu bayrağın basılı olduğu kalemler ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 20 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.