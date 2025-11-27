Eskişehir merkezli IŞİD operasyonu: 16 tutuklama

Eskişehir merkezli IŞİD operasyonu: 16 tutuklama
Yayınlanma:
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Eskişehir, Ankara, Sakarya ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Sakarya’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklamaSakarya’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

ÖRGÜTSEL MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskınlarda, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca ve mermiler, 3 bıçak, IŞİD bayrağı ve bu bayrağın basılı olduğu kalemler ele geçirildi.

Saldırı hazırlığındaydılar! İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 kişi yakalandıSaldırı hazırlığındaydılar! İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 kişi yakalandı

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 20 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Türkiye
Hatay'da acı motosiklet kazası: 2 çocuk öldü
Hatay'da acı motosiklet kazası: 2 çocuk öldü
Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu
Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu