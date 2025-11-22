Sakarya’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arifiye ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Ekiplerin operasyonu sırasında IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GÜNLER ÖNCE DE ADIYAMAN'DA OPERASYON YAPILMIŞTI!

2 gün önce ise, polis ekipleri tarafından Adıyman'da bir operasyon düzenlenmiş ve 4 şüpheli şahıs yakalanmıştı. 4 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.