Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 2 ölü 1 yaralı

Yayınlanma:
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, işyerinde çıkan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada H.A. silahla ateş ettiği Fatih Avcı ve Ümit Özer'i öldürdü. Bu sırada yan taraftaki iş yerinin önünde bekleyen bir kişi de ayağından yaralandı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak’taki iş yerinde meydana gelen olayda, iş yerine gelen 4 kişiden Fatih Avcı ve Ümit Özer ile iş yeri sahibi H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. H.A., yanında bulunan silahla Fatih Avcı ve Ümit Özer'e ateş ederken bu sırada iş yerinin dışında bekleyen diğer iki kişi ise silah seslerini duyarak içeri doğru ateş açtı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Saldırıda Avcı ve Özer hayatını kaybederken silahtan çıkan mermiler, yan dükkanın önünde bulunan bir kişinin bacağına isabet etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan vatandaş da hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. H.A. ise gözaltına alındı.

“ŞOK İÇERİSİNDEYİZ”

Adli Tıp Kurumu’ndan ağabeyin cenazesinin almaya gelen Coşkun Özer, "Neden oldu, bilmiyorum. Akşam telefon geldi, 'Abini hastaneye kaldırdılar' dediler. Kayseri’ye gittim. Uçağa bindim, 05.30’da buraya geldim. Avrupa’daki biraderimle beraber geldik. Şok yaşıyoruz. Silah taşıyan bir insan değil. Sinirli bir insan değildi. Bağırsa da çağırsa da 5 dakika sonra yumuşayan bir insandı. Biz de şu an şok içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

“ONLARIN HİÇBİR SUÇU YOK KONUŞMAYA GİRDİLER İÇERİ”

Ümit Özer’in amcası Dursun Özer ise, "Ümit Özer’in amcasıyım. Benim duyduğum, ölen rahmetli olan abimin oğlunun alakası olmayan bir şeymiş. Yanında bir arkadaşla gidiyor. Birisinin alacağı varmış, para mevzusu. Veren de tefeci, vuran kişi. Bunlar aralarında diyor ki, ‘Ben tanıyorum, ben konuşayım aranızda' Yani ortayı bulmaya çalışıyorlar. Aralarında konuşurken birden şiddet başlıyor tabii. Karşıdaki tefeci de tutuyor, vuruyor bunu. İkisine de ateş ediyor. Asıl dışarıdaki olan şahsın meselesi bu. Bu da silah sesini duyunca artık korkudan mı bilmiyorum cama ateş ediyor. Camdan sekiyor, hiç ilgisi olmayan bir insanın ayağına denk geliyor. Oradaki, olay yerindeki arkadaşlardan duydum. ‘Onların hiçbir suçu yok ki konuşmaya girdiler içeriye’ dediler.” sözlerini sarf etti.

