Eskişehir halkı Cengiz'e karşı harekete geçti!

Eskişehir’in Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerine bağlı Alpagut ve Atalan mahallerine yapılmak istenen siyanürlü altın madenine karşı imza kampanyası başlatıldı. Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan altın madeni projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yayınlanmasının ardından vatandaşlara 10 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süreçte İsmet İnönü Caddesi’nde maden projesinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatan Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, topladıkları imzaları Valiliğe vereceğini açıkladı. Ayrıca Platform üyeleri, madenin yapılmak istendiği bölgede de imza toplamaya devam edeceklerini ifade etti.

"SİYANÜRLÜ MADENİ GÜZELLEYECEK DURUMA GELDİLER"

İmza kampanyası hakkında bilgi veren Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Üyesi Cevat , "İki ay önce maden şirketleri bu şehir sokaklarında broşür dağıttılar. Buradan anlayabiliyoruz. On binlerce bildiri topladık biz sokaklardan. Siyanürlü altın madeninin neredeyse güzelleyecek duruma geldiler.

Biz de Alpagut ve Atalan Maden Projesi’nde bir aylık kampanya süreci başlattık. Bu kampanya sürecimizin ilk ayağı dilekçe toplamak oldu. Bizim stantlarda yaptığımız iş aslında dilekçe toplamak. Bu dilekçeleri biz Cuma günü Eskişehir Valiliği’ne sunacağız. Sonrasında beş günlük daha devam edecek bu standımız. Daha sonrasında da bölgede buluşmalar yapacağız halkla" dedi.

"YAĞMA VE TALAN YASASI"

Aydemir, "Türkiye’nin bütün bölgelerinde maden şirketleri hunharca bir çalışma içindeler. Eskişehir de bundan nasibini aldı. Özellikle Temmuz ayında çıkan maden yasasından sonra süreç hızlandı. Temmuz ayında çıkan maden yasasından sonra süreç hızlandı. Maden şirketleri önlerindeki engelleri kaldırtarak hızlıca bölgelere girmiş oldular.

Dolayısıyla yağma ve talan projesi diyoruz biz o maden yasasına. Bu proje de uygulanmaya başlıyor. Biz Alpagut ve Atalan’daki Cengiz Holding’in siyanürlü altın madeni projesine karşı aynı zamanda Kaymaz’da, Çanakkale’den gelecek 149 kamyon cevherin buradan zenginleştirilmesine karşı aynı zamanda Odunpazarı Demirli mahallesindeki bentonit madenine karşı kapsamlı bir kampanya yürütüyoruz.

,Bütün halkımızı standımıza davet ettik, etmeye devam ediyoruz. Toplamda 10 günlük süre içinde bu standımızı planlamıştık. Akşamları da teknik komisyondaki arkadaşlarımız maden bölgesindeki mahallelerde imza kampanyamızı devam ettiriyorlar. Köylülerden ve oranın sakinlerinden dilekçe almaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.