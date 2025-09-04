Eskişehir halkı Cengiz'e karşı harekete geçti!

Eskişehir halkı Cengiz'e karşı harekete geçti!
Yayınlanma:
Eskişehir’in Alpagut ve Atalan mahallelerine iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz tarafından yapılmak istenen siyanürlü altın madeninin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Eskişehir’in Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerine bağlı Alpagut ve Atalan mahallerine yapılmak istenen siyanürlü altın madenine karşı imza kampanyası başlatıldı. Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan altın madeni projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yayınlanmasının ardından vatandaşlara 10 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süreçte İsmet İnönü Caddesi’nde maden projesinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatan Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, topladıkları imzaları Valiliğe vereceğini açıkladı. Ayrıca Platform üyeleri, madenin yapılmak istendiği bölgede de imza toplamaya devam edeceklerini ifade etti.

"SİYANÜRLÜ MADENİ GÜZELLEYECEK DURUMA GELDİLER"

İmza kampanyası hakkında bilgi veren Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Üyesi Cevat , "İki ay önce maden şirketleri bu şehir sokaklarında broşür dağıttılar. Buradan anlayabiliyoruz. On binlerce bildiri topladık biz sokaklardan. Siyanürlü altın madeninin neredeyse güzelleyecek duruma geldiler.

Biz de Alpagut ve Atalan Maden Projesi’nde bir aylık kampanya süreci başlattık. Bu kampanya sürecimizin ilk ayağı dilekçe toplamak oldu. Bizim stantlarda yaptığımız iş aslında dilekçe toplamak. Bu dilekçeleri biz Cuma günü Eskişehir Valiliği’ne sunacağız. Sonrasında beş günlük daha devam edecek bu standımız. Daha sonrasında da bölgede buluşmalar yapacağız halkla" dedi.

"YAĞMA VE TALAN YASASI"

Aydemir, "Türkiye’nin bütün bölgelerinde maden şirketleri hunharca bir çalışma içindeler. Eskişehir de bundan nasibini aldı. Özellikle Temmuz ayında çıkan maden yasasından sonra süreç hızlandı. Temmuz ayında çıkan maden yasasından sonra süreç hızlandı. Maden şirketleri önlerindeki engelleri kaldırtarak hızlıca bölgelere girmiş oldular.

Dolayısıyla yağma ve talan projesi diyoruz biz o maden yasasına. Bu proje de uygulanmaya başlıyor. Biz Alpagut ve Atalan’daki Cengiz Holding’in siyanürlü altın madeni projesine karşı aynı zamanda Kaymaz’da, Çanakkale’den gelecek 149 kamyon cevherin buradan zenginleştirilmesine karşı aynı zamanda Odunpazarı Demirli mahallesindeki bentonit madenine karşı kapsamlı bir kampanya yürütüyoruz.

,Bütün halkımızı standımıza davet ettik, etmeye devam ediyoruz. Toplamda 10 günlük süre içinde bu standımızı planlamıştık. Akşamları da teknik komisyondaki arkadaşlarımız maden bölgesindeki mahallelerde imza kampanyamızı devam ettiriyorlar. Köylülerden ve oranın sakinlerinden dilekçe almaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Erdoğan: Tehlikeli oyunlar
Erdoğan: Tehlikeli oyunlar
MSB skandal görüntüler hakkında 5 gün sonra açıklama yaptı
MSB skandal görüntüler hakkında 5 gün sonra açıklama yaptı