Eskişehir CHP'nin büyük mitingine hazır

Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitingler serisinin 64'üncüsü için Eskişehir'deki hazırlıklar tamamlandı. Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim taleplerinin dile getirileceği miting, saat 16.00'da başlayacak.

Mitingin gerçekleştirileceği Tepebaşı Cumhuriyet Meydanı (Büyük Park Girişi), sabah saatlerinden itibaren polis barikatlarıyla çevrilerek güvenlik önlemleri alındı. Miting alanı, Türk bayrakları ve CHP parti bayraklarıyla donatıldı.

Meydana kurulan platforma ve çevresine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük posterleri asıldı. Ayrıca, CHP Lideri Özel ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte olduğu fotoğrafın yer aldığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı ana pankart ile İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı dev bir pankart da dikkat çekti.

b4ba1508-e490-428b-aefd-d5d7cb0e.jpg

MERHUM BAŞKAN FERDİ ZEYREK UNUTULMADI

Miting alanında, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Unutmayacağız" yazan bir pankart da alandaki yerini aldı.

ALANDA GENİŞ GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehirlilere hitap edeceği miting otobüsü ile basın mensuplarının çalışması için hazırlanan ayrı bir otobüs de miting alanında konumlandırıldı. Olası bir sağlık sorununa karşı, miting alanı çevresinde ambulansların da hazır bekletildiği görüldü. Mitingin başlamasıyla birlikte on binlerce vatandaşın alanı doldurması bekleniyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Türkiye
Naci Görür "6 Şubat'ta stres biriktirdi" diyerek uyardı: Diyarbakır'ı sallayan depremin ardından paylaştı!
Naci Görür "6 Şubat'ta stres biriktirdi" diyerek uyardı: Diyarbakır'ı sallayan depremin ardından paylaştı!
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi 5 saat sonra başladı
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi 5 saat sonra başladı
Özel hastanede korkunç iddia! Doktor doğumda bebeği elinden düşürdü
Özel hastanede korkunç iddia! Doktor doğumda bebeği elinden düşürdü