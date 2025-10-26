Eskişehir CHP'nin büyük mitingine hazır

Mitingin gerçekleştirileceği Tepebaşı Cumhuriyet Meydanı (Büyük Park Girişi), sabah saatlerinden itibaren polis barikatlarıyla çevrilerek güvenlik önlemleri alındı. Miting alanı, Türk bayrakları ve CHP parti bayraklarıyla donatıldı.

Meydana kurulan platforma ve çevresine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük posterleri asıldı. Ayrıca, CHP Lideri Özel ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte olduğu fotoğrafın yer aldığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı ana pankart ile İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı dev bir pankart da dikkat çekti.

MERHUM BAŞKAN FERDİ ZEYREK UNUTULMADI

Miting alanında, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Unutmayacağız" yazan bir pankart da alandaki yerini aldı.

ALANDA GENİŞ GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehirlilere hitap edeceği miting otobüsü ile basın mensuplarının çalışması için hazırlanan ayrı bir otobüs de miting alanında konumlandırıldı. Olası bir sağlık sorununa karşı, miting alanı çevresinde ambulansların da hazır bekletildiği görüldü. Mitingin başlamasıyla birlikte on binlerce vatandaşın alanı doldurması bekleniyor.