Eski sevgilisine 4 yıldır cehennemi yaşatıyor!
Yayınlanma:
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir kadın, 8 ay ilişki yaşadığı ve kendisini terk eden eski sevgilisi Candaş D.’nin (35) yaşadığı dairenin kapısına dayandı. Candaş D., farklı zamanlarda geldiği dairenin kapısına yumruk ve tekme atarak küfürler yağdıran kadından şikayetçi oldu. İkilinin 4 yıl önce ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, ilk olarak 20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Cevizli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Candaş D. yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile ilişki yaşamaya başladı. Candaş D., iddiaya göre kadının akli dengesinin yerinde olmadığını öğrenince ilişkisini 8 ay sonra bitirdi. Daha sonra kadın, aylarca dairenin önüne gelerek eski sevgilisini taciz ederek olay çıkardı.

1.jpg

KAPISINA TEKME VE YUMRUK ATTI!

Zaman zaman dairenin kapısının önünde oturan ve kapıya tekme ve yumruklar atan kadın bina sakinleriyle de tartıştı. Apartman sakinlerinin 'Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok' sözlerine 'Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım kimseyi rahatsız etmedim' ifadeleriyle karşılık veren kadın, dairenin kapısının önünde yattı.

Eski sevgilisinden cep telefonunu ve eşyalarını isteyen kadın Candaş T.'ye ulaşamayınca kapının önünde küfürler yağdırdı. 'Aç şu kapıyı' diyerek ağlayan Ebru Ş.’yi, bina sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

4.jpg

“BENİ ESKİ KIZ ARKADAŞLARINLA KARŞILAŞTIRMA”

Eline geçirdiği malzemeleri kapıya fırlatan Ebru Ş. son olarak elindeki cep telefonunu güvenlik kamerasına fırlattı. Ebru Ş., farklı zamanlarda sık sık binaya gelerek kapının önünde dakikalarca bekledi. Kadının, 'Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma' dediği duyulurken Candaş D., emniyete giderek şikayette bulundu. Binada yaşananlar ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.





