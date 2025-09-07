Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gözaltına alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gözaltına alındı
Yayınlanma:
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Sözen hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmada Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

Manavgat Belediyesi eski Başkanı Şükrü Sözen de soruşturma kapsamına alınmıştı.

ESKİ MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ SÖZEN GÖZALTINA ALINDI

Şükrü Sözen'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzere olduğu tespit edildi. Sözen hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, zimmet iddiaları ile yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruştuması başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediyeye düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Operasyon esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasındaki aramada, baklava kurusu içinde 110 bin euro bulundu.

7 Temmuz'da soruşturma kapsamında savcılığa çıkarılan ve tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Belediye Meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklanmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 25 şüpheli ise 4 gün süren işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Makam odasında bir baklava kutusunda 110 bin Euro bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in rüşvet aldığını kabul ettiği ve etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre Tüter, rüşveti oteline yapılacak lojman inşaatı için iş almak isteyen müteahhit Cengiz Coşar'dan aldığını, belediye adına almadığını savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

