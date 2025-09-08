Eski AKP'li milletvekilinden yargıya şok çağrı: Bütün seçimleri iptal edin

Eski AKP Milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, bugünkü köşe yazısında Türkiye'deki hukuk ve adalet sisteminin durumuna ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, "Hukuk, adalet, artık bu ülkede uzak bir hayal haline gelmeye başladı." dedi. Ocaktan, yıllardır savundukları 'hukukun üstünlüğü', demokratik değerler, liyakat ve şeffaflık gibi temel değerler konusunda bugüne gelindiğinde "bir arpa boyu bile mesafe alınamadığını" ifade etti.

"KIYTIRIK ÜLKELERİN BİLE GERİSİNDE KALDIK"

Yaklaşık seksen yıllık bir demokrasi tecrübesine sahip olan Türkiye'de bu konuların hala tartışılıyor olmasının "esas kahredici" olduğunu belirten Ocaktan, ülkenin kendini harap ettiğini ve beşeri sermayesinin değerini bilmediği için kıyaslanamayacak kadar geri kalmış ülkelerin bile gerisine düştüğünü savundu. Ocaktan, son on yılın yargı kararlarının demokratik ülkelerle karşılaştırılması durumunda Türkiye'nin hangi ligde yer alacağının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

DÜNYA BANKASI ENDEKSİ: TÜRKİYE, AFGANİSTAN VE KAMBOÇYA LİGİNDE

Yazısında somut verilere de yer veren Ocaktan, Dünya Bankası tarafından açıklanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne dikkat çekti. Bu endekste Türkiye'nin 142 ülke arasında 138. sırada yer aldığını belirten yazar, Türkiye'nin gerisinde sadece Venezuela (142), Kamboçya (141), Afganistan (140) ve Haiti (139) gibi ülkelerin bulunduğunu vurguladı. Ocaktan, "Tam 24 yıl kesintisiz iktidarda kalıp sonunda ülkeyi Afganistan ve Kamboçya ligine düşürmüşseniz, bırakın yönetim makamında olmayı, sıradan vatandaş bile olsanız kanınıza dokunur." diyerek iktidarın da bu "kara tablodan" mutlu olmadığına inandığını belirtti. Ancak iktidarın, tüm uyarılara rağmen girdiği bu "ters şeritten" dönebilme kabiliyetini tümden yitirdiğini öne sürdü.

İKTİDARA MUAVİYE BENZETMESİ

İktidarın makuliyet çizgisini kaybederek hukuku yok saydığını ve yargıya yön vererek muhalefeti tasfiye etmeye çalıştığını iddia eden Ocaktan, bu durumu tarihi bir kıssa ile örneklendirdi:

Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe’den, bir Arap, devesiyle Şam’a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış:

- Ver o dişi deveyi bana! demiş. Tartışma büyümüş, Küfe’den gelen adam, “Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir” diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar. Konu Muaviye’ye yansımış.

Halk meydanda toplanmış... Muaviye, Küfe’den gelenle Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra kararını açıklamış:

- Bu dişi deve Şamlınındır!

Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş:

- Ey cemaat, bu deve dişi midir, erkek midir?

Cemaat hep birlikte bağırmış:

- Dişidir!

Muaviye Kufeliyi yanına çağırmış:

- Ey Küfeli, dinle! Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil erkektir. Ama sen Küfe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki: “Ey Ali, Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk al!”

Ocaktan, bu kıssadan hareketle mevcut iktidarın da 'hakikati' ters yüz ederek gücünü kanıtlamaya çalıştığını ve adaletin terazisinin "hakikatin sarsılmaz gücünü" değil, "siyasal iktidarın arzusunu" esas aldığını belirtti. Ocaktan, "Hz. Ömer adaleti diyerek yola çıkıp, Muaviye’de karar kılanların yönettiği Türkiye’de iktidar bu minval üzere devam ederse, hakkın-hukukun, adaletin sadece adı kalacak dillerde." ifadelerini kullandı.

ADALETSİZLİĞİN EKONOMİK VE ULUSLARARASI BEDELİ

Yargının anayasaya göre değil, iktidarın işaretine göre hareket ettiğine olan inancını dile getiren Ocaktan, bunun somut sonuçlarına da değindi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından Merkez Bankası'nın dört gün içinde 7,1 milyar dolarlık dövizi "göz göre göre yaktığını" söyledi.

Ocaktan ayrıca adaletten her uzaklaşıldığında Türkiye'nin antidemokratik ülkeler ligine daha da yaklaştığını belirterek, Financial Times gazetesinde CHP'ye kayyum atanmasıyla ilgili yayımlanan bir habere atıfta bulundu. Haberde görüşlerine yer verilen Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü uzmanı Howard Eissenstat'ın, "Türk mahkemeleri, ülkeyi seçimli otoriterlikten açık diktatörlüğe daha hızlı taşıyan kararlar veriyor. Seçimler var ama rekabetçi siyasetin son izleri de siliniyor." şeklindeki ifadelerini (biraz abartılı bulsa da) aktardı.

"BİZİ BU EZİYETTEN KURTARIN"

Türkiye'nin uluslararası alanda bu şekilde anılmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Mehmet Ocaktan, yazısını şu çarpıcı çağrıyla noktaladı:

"İşte tam da bu yüzden mahkemelere samimi bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen bütün seçimleri iptal edin ve hepimizi bu eziyetten kurtarın."