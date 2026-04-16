Eşini ve annesini darbetti, polise ateş açtı: Vurularak yakalandı

KADES ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eşini ve annesini darbeden şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Çıkan çatışmada yaralanan şüpheli etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, KADES ihbarına giden polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Olayda şüpheli, çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandı.

Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta meydana gelen olayda, bir kadın KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Tuncay E.’nin (41) eşi ve annesine şiddet uyguladığını tespit etti.

Polis müdahalesi sırasında şüpheli, elindeki tüfekle ekiplere ateş açtı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip ve özel harekât birimi sevk edilerek güvenlik çemberi oluşturuldu.
Ateş etmeyi sürdüren şüpheli, yaşanan çatışmada polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve yaralı olarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tuncay E.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

