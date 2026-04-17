Eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Serhat Sitesi’nde meydana geldi. Zübeyir Ateş ile eşi Kerime Ateş (58) ve kızı H.A. (37) arasında site bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Ateş, yanındaki tabancayı çıkararak eşine ve kızına kurşun yağdırdı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kurşunların hedefi olan anne Kerime Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kızı H.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Zübeyir Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Kerime Ateş’in cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi. (DHA)