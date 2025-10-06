Eşini katleden kişi iki ay sonra parçalanmış halde bulundu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 9 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Mustafa Sağlam (38), evlerinin önünde tartıştığı eşi Tuğba Sağlam’ı (35) tüfekle vurarak öldürmüş ve kaçmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğba Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılmıştı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, suç aleti tüfekle birlikte ormana kaçan Mustafa Sağlam’ı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katıldığı aramalarda şüpheliye iki ay boyunca ulaşılamamıştı.

Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan son aramalarda, yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve yapılan incelemede cesedin Mustafa Sağlam’a ait olduğu tespit edildi.