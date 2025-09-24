Eşine şiddet uyguladığı anları paylaşan koca, gözaltında!

Muş'a, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan koca 3 ay sonra gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan şüpheli, kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin durumu itiraf ettiği anları kayınpederine göndermek amacıyla o anları kameraya aldı.

3 AY SONRA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Erkek şiddeti 3 kadını hayattan kopardı: Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve baldızını öldürdü

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın ardından şüpheli, geldiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu belirtildi.