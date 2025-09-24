Eşine şiddet uyguladığı anları paylaşan koca, gözaltında!

Eşine şiddet uyguladığı anları paylaşan koca, gözaltında!
Yayınlanma:
Muş'ta eşinde şiddet uyguladığı görüntüleri 3 ay sonra sosyal medya hesabından paylaşan koca, gözaltına alındı.

Muş'a, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan koca 3 ay sonra gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan şüpheli, kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin durumu itiraf ettiği anları kayınpederine göndermek amacıyla o anları kameraya aldı.

esine-siddet-uyguladigi-goruntuleri-sosy-928978-275923.jpg

3 AY SONRA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Erkek şiddeti 3 kadını hayattan kopardı: Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve baldızını öldürdüErkek şiddeti 3 kadını hayattan kopardı: Boşandığı eşi, kayınvalidesi ve baldızını öldürdü

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın ardından şüpheli, geldiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

esine-siddet-uyguladigi-goruntuleri-sosy-928977-275923.jpg

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

