Eşi zor kurtulunca 'ayıplı mal' davası açtı: Faizini de istedi

Eşi zor kurtulunca 'ayıplı mal' davası açtı: Faizini de istedi
Yayınlanma:
Özge Özder, geçtiğimiz yıl yolda yanan cipinden eşi zor kurtulunca 'ayıplı mal' davası açtı. Belirsiz alacak davası olarak 200 bin lira maddi ve 300 bin lira manevi tazminatın faizini de istedi.

Oyuncu Özge Özder’in 2017 model cipi, eşi Sinan Güleryüz direksiyondayken bir anda alev almıştıl. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Güleryüz, kıl payı kurtulurken Özge Özder firmya dava açtı.

EŞİ ZOR KURTULUNCA 'AYIPLI MAL' DAVASI AÇTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Güleryüz, yanan araçtan güçlükle kurtulurken, raporda yangının motor bölümünün elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Özge Özder, cipin Türkiye distribütörü iki şirketine 500 bin liralık tazminat davası açtı.

esi-zor-kurtulunca-ayipli-mal-davasi-acti-faizini-de-istedi-2.jpg

Özge Özder’in avukatı Ergin Akçay tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şirketlerin ayıplı mal ve hizmet sunarak oyuncuyu zarara uğrattıklarının altı çizildi.

esi-zor-kurtulunca-ayipli-mal-davasi-acti-faizini-de-istedi-3.jpg

FAİZİNİ DE İSTEDİ

Özder toplamı 500 bin lirayı bulan tazminatın faizini de istedi. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer veridi:

“Davalı iki şirket, oluşturdukları zararı karşılamakla yükümlüdür. Belirsiz alacak davası olarak 200 bin lira maddi ve 300 bin lira da manevi tazminatın faiziyle tahsilini istiyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
Türkiye
Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası