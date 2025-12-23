Oyuncu Özge Özder’in 2017 model cipi, eşi Sinan Güleryüz direksiyondayken bir anda alev almıştıl. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Güleryüz, kıl payı kurtulurken Özge Özder firmya dava açtı.

EŞİ ZOR KURTULUNCA 'AYIPLI MAL' DAVASI AÇTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Güleryüz, yanan araçtan güçlükle kurtulurken, raporda yangının motor bölümünün elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Özge Özder, cipin Türkiye distribütörü iki şirketine 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Özge Özder’in avukatı Ergin Akçay tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şirketlerin ayıplı mal ve hizmet sunarak oyuncuyu zarara uğrattıklarının altı çizildi.

FAİZİNİ DE İSTEDİ

Özder toplamı 500 bin lirayı bulan tazminatın faizini de istedi. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer veridi: