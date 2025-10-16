Esenyurt'ta kahvehaneyi otomatik silahlarla taradılar!

Yayınlanma:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kahvehaneye uzun namlulu tüfekler ile saldırı düzenlendi. Ekipler saldırıyı yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’un sık sık saldırı haberleriyle gündeme gelen ilçesi Esenyurt’ta, bu kez hedef bir kahvehane oldu. Kimliği belirsiz saldırganlar, otomobille geldikleri sokakta uzun namlulu silahlarla bir kahvehaneye ateş açarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 614. Sokak’ta yaşandı. Sokaktaki bir iş yerinin önüne otomobille gelen şüpheliler, araçtan inerek kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş etti.

OLAYDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırının ardından şüpheliler hızla otomobillerine binip olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

İKİ ARACIN CAMLARINA MERMİ İSABET ETTİ

İhbar ile olay yerine gelen ekipler, saldırı sırasında çevrede park halinde bulunan araçların camlarına çok sayıda mermi isabet ettiğini tespit etti. Araçlar, detaylı inceleme için çekiciyle otoparka götürüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişilerin yakalanması için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

