Esenyurt'ta dehşet: Polisi metrelerce sürükleyip kaza yaptı!

Esenyurt'ta dehşet: Polisi metrelerce sürükleyip kaza yaptı!
Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunu metrelerce sürükledi

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasındaki polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 35 ZY 4337 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü A.İ., polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan şüpheliyi takibe aldı.

istanbul-esenyurtta-kacan-supheliyi-d-940356-279224.jpg

KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Polis takibi sırasında, ekipten bir polis memuru, kaçan otomobilin kapısından tutarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü A.İ.'nin hızını kesmemesi üzerine polis memuru, araçla birlikte metrelerce sürüklendi. Ara sokaklarda tehlikeli manevralarla kaçışını sürdüren A.İ., önce iki araca, ardından bir servis minibüsüne çarparak durabildi.

istanbul-esenyurtta-kacan-supheliyi-d-940358-279224.jpg

YAKALANAN SÜRÜCÜYE ÇOK SAYIDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kaza sonrası araçtan inemeyen A.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden sürücüye, 'Polisin ikaz ve uyarılarına uymamak', 'Tehlikeli araç kullanmak' ve 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca, hakkında 'Yakalama' kararı olduğu tespit edilen araç, Yediemin Otoparkı'na çekildi. Olay anları, hem çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla hem de bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

istanbul-esenyurtta-kacan-supheliyi-d-940359-279224.jpg

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Abdulkadir Korkmaz, kovalamacayı şu sözlerle anlattı:

"Çalıştığımız sırada arka sokaktan polis siren sesleri gelmeye başladı. 'Dur, kaçma' diyorlardı. Şüpheli, çok hızlı gidiyordu, polisi atlatmak için u dönüşü yaptı. Polis memuru araçtan inerek şüphelinin aracının kapısından tutarak zorladı biraz, kapı kilitliydi. Bu sırada trafik açıldı, şüpheli tekrar kaçmaya başladı. Bu esnada polis memuru da biraz sürüklendi. Ardından takip tekrar devam etti. İki üç sokak ötede bir servis minibüsü yolu kesmiş sanırım, şüpheliyi orada yakalamışlar."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Türkiye
Eski eşini katletmişti: İnfaz koruma memuruna ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Eski eşini katleden infaz koruma memuruna ağırlaştırılmış müebbet
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var