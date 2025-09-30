Esenyurt'ta dehşet: Polisi metrelerce sürükleyip kaza yaptı!

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasındaki polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 35 ZY 4337 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü A.İ., polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan şüpheliyi takibe aldı.

KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Polis takibi sırasında, ekipten bir polis memuru, kaçan otomobilin kapısından tutarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü A.İ.'nin hızını kesmemesi üzerine polis memuru, araçla birlikte metrelerce sürüklendi. Ara sokaklarda tehlikeli manevralarla kaçışını sürdüren A.İ., önce iki araca, ardından bir servis minibüsüne çarparak durabildi.

YAKALANAN SÜRÜCÜYE ÇOK SAYIDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kaza sonrası araçtan inemeyen A.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden sürücüye, 'Polisin ikaz ve uyarılarına uymamak', 'Tehlikeli araç kullanmak' ve 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca, hakkında 'Yakalama' kararı olduğu tespit edilen araç, Yediemin Otoparkı'na çekildi. Olay anları, hem çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla hem de bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Abdulkadir Korkmaz, kovalamacayı şu sözlerle anlattı:

"Çalıştığımız sırada arka sokaktan polis siren sesleri gelmeye başladı. 'Dur, kaçma' diyorlardı. Şüpheli, çok hızlı gidiyordu, polisi atlatmak için u dönüşü yaptı. Polis memuru araçtan inerek şüphelinin aracının kapısından tutarak zorladı biraz, kapı kilitliydi. Bu sırada trafik açıldı, şüpheli tekrar kaçmaya başladı. Bu esnada polis memuru da biraz sürüklendi. Ardından takip tekrar devam etti. İki üç sokak ötede bir servis minibüsü yolu kesmiş sanırım, şüpheliyi orada yakalamışlar."