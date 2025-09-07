Esenyurt'ta acemi hırsızların panik anları: Çalıştıramadıkları motosikleti iterek çaldılar

Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt'ta sabaha karşı bir motosikleti çalmaya çalışan hırsızların planı, motosikletin inatçılığına takıldı. Dakikalarca uğraşmalarına rağmen motosikleti çalıştıramayan iki şüphelinin, paniğe kapılıp aracı iterek götürdüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. Soğukkanlı bir şekilde park halindeki motosikletin yanına gelen iki şüpheliden biri, çevreyi kolaçan ederek gözcülük yapmaya başladı. Diğer şüpheli ise motosikletin direksiyonuna geçerek çalıştırmak için uğraştı.

Dakikalarca süren ve başarısızlıkla sonuçlanan denemelerin ardından paniğe kapılan hırsızlar, "B planı"na geçti. Çalıştıramadıkları motosikleti, bulunduğu yerden iterek hareket ettirmeye başladılar. Gözcü olan arkadaşının da yardımıyla motosikleti iterek olay yerinden hızla uzaklaştılar. Hırsızlık anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabah olduğunda motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, büyük bir şok yaşadı. Durumu hemen polise bildiren mağdur, hırsızların yakalanması için en büyük delil olan kamera kayıtlarını da ekiplere teslim etti.

Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kimliklerini tespit etmeye çalıştıkları iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Son dakika | İstanbul'da hissedilen bir deprem yaşandı
Son dakika | İstanbul'da hissedilen bir deprem yaşandı
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de!
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de!
Önce bağırdı sonra soğan fırlattı: O anlar kamerada!
Önce bağırdı sonra soğan fırlattı: O anlar kamerada!