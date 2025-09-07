Esenyurt'ta acemi hırsızların panik anları: Çalıştıramadıkları motosikleti iterek çaldılar

Olay, Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. Soğukkanlı bir şekilde park halindeki motosikletin yanına gelen iki şüpheliden biri, çevreyi kolaçan ederek gözcülük yapmaya başladı. Diğer şüpheli ise motosikletin direksiyonuna geçerek çalıştırmak için uğraştı.

Dakikalarca süren ve başarısızlıkla sonuçlanan denemelerin ardından paniğe kapılan hırsızlar, "B planı"na geçti. Çalıştıramadıkları motosikleti, bulunduğu yerden iterek hareket ettirmeye başladılar. Gözcü olan arkadaşının da yardımıyla motosikleti iterek olay yerinden hızla uzaklaştılar. Hırsızlık anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabah olduğunda motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, büyük bir şok yaşadı. Durumu hemen polise bildiren mağdur, hırsızların yakalanması için en büyük delil olan kamera kayıtlarını da ekiplere teslim etti.

Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kimliklerini tespit etmeye çalıştıkları iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.