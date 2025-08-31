Esenler'de şüpheli ölüm! Balkonda erkek cesedi bulundu

Esenler'de şüpheli ölüm! Balkonda erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Esenler 'de bir binanın balkonunda kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul Esener'de 4 katlı bir binanın bahçe katının balkonunda bir erkek cesedi bulundu.

Saat 19.00 sıralarında Kemer Mahallesi 905. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir binanın bahçe katında hareketsiz yatar şekilde bir kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

istanbul-esenlerde-4-katli-binanin-ba-891401-264738.jpg

BAŞINA DARBE ALARAK ÖLMÜŞ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde yerde yatan kişinin başından darbe alarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri, adreste olay yeri inceleme çalışması başlattı.

istanbul-esenlerde-4-katli-binanin-ba-891400-264738.jpg

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

istanbul-esenlerde-4-katli-binanin-ba-891397-264738.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

