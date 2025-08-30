"Eşek gibi bakacaksın" sözü tartışma yarattı! Yargıtay'ın en üst kurulu toplanıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde 23 Mayıs 2019’da bir hasta yakını ile doktor arasında tartışma çıktı. Hasta yakını, sırasız hasta alındığı gerekçesiyle hemşireyle tartıştı. Sesleri duyan doktor dışarı çıkarak araya girdi ve “Hasta seçme hakkım var, senin hastana bakmayacağım” dedi. Bunun üzerine hasta yakını, “Eşek gibi bakacaksın, bakma da göreyim” sözlerini sarf etti.

Doktorun şikâyeti üzerine hasta yakını hakkında “hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın sözlerinin doktorun “onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğine” hükmetti ve 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için gelen U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. Doktor Ay'ın sırası gelince bakacağını söylediği U.S., iddiaya göre 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay'ın şikayeti son

Sanık kararı istinafa taşıdı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu reddederek yerel mahkemenin kararını onadı. Hasta yakını bu kez Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, söz konusu ifadenin “kaba söz” niteliğinde olduğunu belirtti. Daire, kararında şu ifadelere yer verdi:

“Hakaret suçunun oluşabilmesi için kullanılan sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olması gerekir. ‘Eşek gibi’ ifadesi kaba ve nezaket dışıdır, ancak doğrudan küçük düşürücü nitelikte değildir. Bu nedenle söz, hakaret suçunun unsurlarını taşımamaktadır.”

Dairedeki bir üye ise karara karşı çıktı. Muhalefet şerhi gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“‘Eşek gibi’ sözü, Türk toplumunda küçültücü ve tahkir edici bir anlam taşır. Sanığın bu ifadeyi tartışma sırasında öfke ve aşağılama kastıyla kullandığı açıktır. Bu nedenle söz, mağdurun onurunu rencide edecek nitelikte olup hakaret suçunu oluşturur.”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz etti. Başsavcılık, “Eşek gibi” ifadesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de olumsuz anlama geldiğini belirterek şu görüşü savundu:

“‘Eşek gibi’ ifadesi, mağduru tahkir etmeye yöneliktir. Bu nedenle sanığın mahkûmiyet kararının onanması gerekir.”

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; 4'üncü Ceza Dairesi, itirazı reddederek dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderdi. Tartışmalı ifade hakkında nihai kararı Ceza Genel Kurulu verecek.