Erzurum’da yangın felaketi: 12 ev ve ahırlar küle döndü

Yayınlanma:
Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kırmızıtaş Mahallesi’nde çıkan yangın kısa sürede evler ve ahırlara sıçradı. Çok sayıda hayvan telef oldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi kırsal Kırmızıtaş Mahallesi’nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılarak evlerin üzerindeki kuru otlara ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis, jandarma TOMA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi yangın söndürme aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araçlar yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarına köy halkı da destek verdi.

Yangın nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvan telef olurken, yolların dar olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Alevleri uzaktan izleyen bazı mahalle sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalleye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yangında, 50 haneli mahallede şu ana kadar 12 ev ile yaklaşık 10 ahır ve samanlık yanarken, rüzgarın etkisiyle alevlerin zaman zaman şiddeti artıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

