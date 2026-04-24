Erzincan'da polis memuru kaçan balonun yardımına koştu

Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında elindeki balonu kaçıran çocuğun yardımına trafik polisi yetişti.

Edinilen bilgilere göre, 23 Nisan etkinlikleri esnasında bir çocuk elindeki Türk bayrağı desenli balonu bir anda elinden kaçırdı.

Cadde üzerinde uçan balonu kısa sürede yakalamayı başaran polis memuru, balonu sahibine teslim ederek çocuğun bayram mutluluğunu paylaştı.

"ONLARIN SEVİNCİ, BİZİM EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"

Olay anına ait görüntüler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Kamuoyuna sunulan videolu mesajda, olaya ilişkin "Onların sevinci, bizim en büyük görevimiz." ifadelerine yer verildi. (AA)