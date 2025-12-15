Erzincan'da avcı domuz saldırısında hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Gülbahçe köyü yakınlarındaki arazide arkadaşlarıyla birlikte ava çıkan 54 yaşındaki Hüseyin U., bölgede karşılaştığı bir domuzun saldırısına maruz kaldı. Domuzun saldırısı sonucu ağır yaralanan avcı için arkadaşları hemen yardım çağırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Hüseyin U.'ya yaptığı ilk kontrolde, talihsiz avcının aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hüseyin U.'nun cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.