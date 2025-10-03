Erdoğan'ın satır arasındaki adaylık mesajını açıkladı: Muhalefeti etrafına nasıl topladığını anlattı

TBMM'ni yeni yasama yılı açılış töreni CHP'nin boykotu ve muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılaması ile tarihe geçerken açılışın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği resepsiyonda çekilen bir kare gündeme bomba gibi düştü.

Resepsiyonda muhalefet liderlerinin Erdoğan'ın etrafında oturduğu kare özellikle CHP listelerinden milletvekili çıkararak Meclis'e giren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Erdoğan'a yakınlığı ile eleştirilere neden oldu. Muhalefetin genelde kısa süreli iştirak ettiği resepsiyonda yaşanan o anların nasıl oluştuğu merak konusu oldu.

MUHALEFETİ ETRAFINA NASIL TOPLADIĞINI ANLATTI

Nefes yazarı Nuray Babacan, olay yaratan o karenin perde arkasında yaşananları anlattı. Babacan'ın aktardığına göre "Erdoğan’ın CHP’ye ‘siz yoksunuz ama herkes yanımda’ mesajını vermek için muhalefet liderleriyle çektirdiği o kare, katılımcılar tarafından ‘tamamen önceden kurgulanmış bir sahne’ olarak yorumlandı."

Fotoğrafın çekildiği salonun önceden hazırlandığını aktaran Babacan, Numan Kurtulmuş’un özel kalem müdürünün muhalefet liderlerini dolaşarak, Meclis başkanının daveti ilettiğini, muhalefet liderlerinin ise başta tedirgin oldukları daveti konu Meclis olunca kabul ettiklerini yazdı.

Babacan'ın aktardığına göre; o kareye katılanlar, bunun önceden kamuoyuna servis edilecek tek bir kare fotoğraf için kurgulandığını anlatırken “Bizim burada ne işimiz var” diyenler ise mahcup bir şekilde odadan çıktı.

ERDOĞAN'IN SATIR ARASINDAKİ ADAYLIK MESAJINI AÇIKLADI

Erken seçim beklentisi ve Erdoğan'ın yeniden adaylığı hem muhalefetin hem de iktidar kanadının açıklamaları ile gündemdeki sıcaklığını korurken Erdoğan'ın Meclis açılışındaki konuşması sorulara bir yandan üstü kapalı yanıt verirken bir yandan da yeni soruları akıllara getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasındaki “Milletimiz şansıma 5 yıllık yetki vermiştir. Bu yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanacağız” sözleri MHP lideri Bahçeli’nin zaman zaman dile getirdiği, “zamanında seçim” sözleriyle de ilk kez örtüşürken Nuray Babacan, erken seçime gitmeden yeniden aday olamayacağı bilinen Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağını sorguladı.

"O zaman Erdoğan aday değil mi?" diyen Babacan yeni soruları ise şu şekilde açıkladı: