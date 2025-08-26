Erdoğan’ın programına katılmaları için çocuklara '300' teklif edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Muş Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak. Programa katılımın artırılması için çevre illerdeki memurlara bile katılım zorunlu kılındı.

ÇEVRE İLLERDEKİ MEMURLARA BİLE ZORUNLU TUTULDU

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Muş ile çevre illerdeki kamu kurumlarına, “Malazgirt Zaferi'nin 954’üncü yıl dönümü vesilesiyle 26 Ağustos 2025 Salı günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek olan programa, birim amirleri tarafından gerekli koordinasyonun sağlanarak… Tüm personelin (nöbette olanlar hariç) katılım sağlaması ve takibinin yapılması hususunda… gereğini rica ederim” şeklinde bir yazı gönderildi.

GELEN ÖĞRENCİYE 300 TL HARÇLIK

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bağlı gençlik merkezlerindeki kurslara katılan ortaokul ile lise öğrencileri de Erdoğan’ın Malazgirt programına çağırıldı.

Velilere gönderilen mesajlarda, “Malazgirt programı sebebiyle Malazgirt'e gideceğiz. Öğrencilerin veli izin belgeleri için kuruma gelmeleri gerekiyor. Her öğrenci için kahvaltı ve 300 TL harçlık verilecektir…” denildi.