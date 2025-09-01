Erdoğan'ın başdanışmanı sürecin adını değiştirdi: 'Çözüm' adı süreç dışı kaldı

MHP Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'meclis'te konuşma' çağrısı ile başlattığı İmralı Süreci'nde PKK, silah bırakma ve fesih kararının ardından 11 Temmuz 2025'te sembolik olarak silahlarını yaktı. PKK'nın silah yakmasının ardından TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. -Silah bırakma kararının ardından geçen zamanda fiili olarak silahların teslimi ise gerçekleşmedi.

Kamuoyunda sürece ilişkin 'ikinci çözüm süreci' yakıştırmaları yapılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan katıldığı TV yayınında beklenmedik bir tanımlama geldi.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI SÜRECİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların en başından beri 'Millî Devlet güçleri ve demokratik iradenin daimî hedefi' olduğunu ifade eden Mehmet Uçum, 'güvenlik pratiği' dışında da çok kez terörü bitirmeye yönelik adımların atıldığını söyledi.

​​​​​​​

“Terörsüz Türkiye Hedefi” adı altında yürütülen çalışmaların da bu adımların yeni aşaması olduğunu aktaran Uçum, "Bu son aşamanın 2024 Ekim ayıyla birlikte başlaması birçok koşulun bir araya gelmesinin sonucu" olduğunu anlattı.

Terörün tasfiyesine yönelik Ekim 2024'ten bu yana atılan adımların bugüne kadar atılan adımların temel farkının "terörle mücadelenin hem aktif hem destek unsurlarına yönelik pratiklerini kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüterek bu yeni aşamayı başlatmak" olduğunu ifade eden Uçum, sürecin çözüm süreci olmadığının altını çizerek bunun "geçiş süreci" olduğunu vurguladı.

'ÇÖZÜM' ADI SÜREÇ DIŞI KALDI

Fesih ve silah bırakma kararının "geçiş sürecini" somut olarak başlattığını ifade eden Uçum'un o sözleri şu şekilde:

"Temel fark, terörle mücadelenin hem aktif hem destek unsurlarına yönelik pratiklerini kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüterek bu yeni aşamayı başlatmak oldu.

Yani bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir “çözüm süreci” değil; bir “geçiş süreci”dir.“

Terörsüz Türkiye”ye geçişe ilişkin bir devlet inisiyatifi ortaya kondu ve bir devlet politikası olarak bu geçiş süreci yönetiliyor. Geçiş sürecinin ön şartları olarak terör örgütünün feshi gerçekleşti ve silah bırakma kararı alındı. Fesih ve silah bırakma kararıyla geçiş süreci somut olarak başladı. Artık geçiş sürecini başarıyla tamamlamak için yapılan çalışmalar söz konusudur."