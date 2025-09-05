Erdoğan'ı şikayet eden 3 avukata dava açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan HKP avukatları Ali Serdar Çıngı, Fettah Ayhan Erkan ve Pınar Akbina Karaman hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

HKP'li avukatlar, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu suç duyurusu, savcılık tarafından "soruşturmaya yer olmadığına" dair kararla kapatılmıştı.

Ayrıca HKP avukatları, Abdülkerim Murat Atik'in Cumhurbaşkanı kararnamesiyle TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin olarak da Erdoğan ve Atik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu başvuru da benzer şekilde işleme alınarak takipsizlikle sonuçlanmıştı.

AVUKATLARA CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu dilekçelerinde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" edildiği gerekçesiyle parti avukatları Ali Serdar Çıngı, Fettah Ayhan Erkan ve Pınar Akbina Karaman hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, delil olarak avukatların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları suç duyurusu dilekçeleri gösterildi.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos 2025 tarihli "olur" yazısıyla, avukatlar hakkında kovuşturma izni verildiği belirtildi.