Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Hedefe yaklaştıkça sabotajlar arttı!

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Töreni'ni gerçekleşti.

Aralık 2019'da ilki düzenlenen ve iki yılda bir gerçekleştirilen tören, bu yıl Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olmasını bilin isterim. Türkiye bir yola girmiştir, her karışında huzurun egemen olduğu günlere gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FETÖ'CÜ HAİNLER OLDUĞU ANLAŞILDI"

"Halkı üslupla kutuplaştıran bu nefret dalgasını körükleyen hesapların çoğunun yurt dışından yönetildiği ortaya çıktı. Sanal alemde kendini 'muhalif' olarak lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE AYNI OYUNU OYNAMAK İSTİYORLAR"

“Şimdi de terörsüz Türkiye sürecinde aynı oyunun sahnelenmek istendiğini görüyoruz. Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek, coğrafyamıza huzur, güven ve istikrar getirecek bu stratejik hamlemizin kimi, hangi aktörleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin tabii ki farkındayız. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın, kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz.

"İNŞALLAH BU SEFER BAŞARACAĞIZ"

Ama onlara sadece şunu söylüyoruz. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer başaracağız, hep birlikte başaracağız. Muteber ve muzaffer Türkiye ülküsünü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız. 86 milyonla birlikte, kendini bu topraklara ait hisseden on milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız. Bu ufka doğru tahriklere kapılmadan, tuzaklara düşmeden, sabırlı, samimi, dikkatli ve öz güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabotajların, algı çalışmalarının, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını da şimdiden görebiliyoruz"

"TÜRKİYE BİR YOLA GİRMİŞTİR"

“Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Türkiye bir yola girmiştir ve inşallah bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

"NİÇİN BİZİM DE BİR NOBELİMİZ OLMASIN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Ödüllerine başvuruların çok fazla olduğunu söyleyerek “Başvuruları çok titiz bir şekilde değerlendiren sekreteryamıza, ilim ve onur kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın temelli heyetine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. İlim Yayma Ödülleri'ne yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene üç ayrı dalda, 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam bin 324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim de bir Nobel'imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız." ifadelerini kullandı.