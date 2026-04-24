Erdoğan'dan ödüllü Yeni Akit spor bakanına verdi veriştirdi!

Erdoğan'dan ödüllü Yeni Akit spor bakanına verdi veriştirdi!
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın elinden ödül alan Yeni Akit, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Galatasaray Aslanvadi Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşma nedeniyle sert ifadelerle yüklendi. Akit'in haberinde, "Bak'ın, şampiyonluk düğümü maçından iki gün önce 'Şampiyon Cim-Bom' sözleri tepki ile karşılandı" ifadelerine yer verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Galatasaray Aslanvadi Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.” sözleri, diğer takım taraftarlarının tepkisini çekmişti. Bakan Bak'a bir tepki de iktidar medyası Yeni Akit'ten geldi.

YENİ AKİT SPOR BAKANINI TOPA TUTTU!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 'yılın internet sitesi' ödülünü alan Yeni Akit, söz konusu ifadeleri nedeniyle Bakan Bak’ı sert bir dille eleştirdi.

Yeni Akit’in “3 gün daha bekleyemediniz mi? 'Şampiyon Cim-Bom' sözleri sosyal medyada viral oldu” başlıklı haberinde, “Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın coşkulu konuşması tartışmalara sebep oldu.. Aşkın Bak'ın, şampiyonluk düğümü maçından iki gün önce 'Şampiyon Cim-Bom' sözleri sosyal medyada tepki ile karşılandı.” ifadeleri kullanıldı.

whatsapp-image-2026-04-24-at-13-11-33.jpeg

“DERBİDEN ÖNCE YAPILMASI MANİDAR BULUNDU”

Konuşmanın ardından Fenerbahçelilerden büyük tepki geldiği ifade edilen haberde, “Özellikle Şampiyon Cimbom ifadelerinin 26 Nisan'da şampiyonluk yarışına yön verecek Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde yapılması manidar bulundu.” denildi.

Haberin devamında ise, “Bakan Bak'ın Galatasaray için kullandığı övgü dolu sözler derbi öncesinde '3 gün daha beklemediniz mi?' ve 'Derbi sonrası bu açılış yapılamaz mıydı' eleştirilerine sebebiyet verdi.” ifadelerine yer verildi.

akit.webp

AKİT ERDOĞAN’IN ELİNDEN ÖDÜL ALMIŞTI!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nde, o dönem sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilerek yeniden ev hapsi verilen Mahir Polat’ı hedef gösterecek şekilde başlıklar atan Yeni Akit’e “yılın internet sitesi” ödülü verilmişti. Akit’e ödülü, Erdoğan takdim etmişti.

bak-001.webp

BAKAN BAK NE DEMİŞTİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Aslanvadi Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada "İnşallah bu da Türk sporu için önemli bir yatırım. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için beraber çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Genç şampiyonlar için başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Milli takımlarımıza başarılar diliyoruz. Türk Sporu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

