Erdoğan'dan Hürmüz çağrısı

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisine dikkat çekerek ticari gemilerin geçişinin engellenmemesi gerektiğini söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış oturumunda bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının merkezine Hürmüz Boğazı'ndaki ticari ve stratejik dengeyi yerleştirdi. Erdoğan, Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkının kısıtlanmaması gerektiğini belirterek, "Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Hürmüz ticari gemilere açık olmalı" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DE SEYRÜSEFER SERBESTİSİ VE TİCARET VURGUSU

Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendiren Erdoğan, boğazın ticari trafiğe açık kalmasının önemine değindi. Erdoğan, "Esas olan, yerleşik kurallar temelinde seyrüsefer serbestisinin temini ve Hürmüz'ün ticari gemilere açık tutulmasıdır" diyerek, bölgedeki erişim haklarının hukuki zeminine vurgu yaptı. Erdoğan, konuşmasının devamında da Hürmüz ile ilgili mesajını yineleyerek, "Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Hürmüz ticari gemilere açık olmalı" dedi.

Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: İzolasyon sona ermeli

"KÜRESEL SİSTEMDE YAPISAL BİR ÇÜRÜME VAR"

Küresel sistemin işleyişini "ahlaki ve varoluşsal" bir kriz üzerinden tarif eden Erdoğan, mevcut yapının çözüm üretme yeteneğini kaybettiğini savundu. Erdoğan, "Eğer bir sistem küvezdeki masum bebekleri kurşunlardan koruyamıyorsa, sivillerin toplu şekilde hedef alınmasının önüne geçemiyorsa bu yapısal bir çürümedir. Bu tablo ahlak krizinin en bariz hali değil midir? Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir" şeklinde konuştu.

GAZZE'DEKİ İNSANİ BİLANÇO VE MÜZAKERE UYARISI

7 Ekim sonrası Gazze'de yaşananlara dair sayısal verileri paylaşan Erdoğan, ateşkes sürecine rağmen can kayıplarının sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, "Yaralananların sayısı 172 bini geçti. Ateşkese rağmen 754 Filistinli şehit oldu. Gazze'de yaşananları insani trajedi olarak yorumlamak eksikliktir. Gazze'deki krizinin kimi koruduğunu, neyi görmezden geldiğini görmek gerek" dedi.

ABD-İsrail arasındaki geçici ateşkesin önemine değinen Erdoğan, aynı zamanda Pakistan aracılığıyla ilan edilen 15 günlük ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirtti. Ancak müzakere sürecine dair uyarıda bulunarak, "İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır olunmalıdır" ifadesini kullandı.

DİPLOMASİ, MÜZAKERE VE KAHRAMANMARAŞ MESAJI

Konuşmasında diplomasinin sadece bir çıkar alanı değil, insanlığın ortak gelecek zemini olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ne kadar derin olursa olsun anlaşmazlıkların çözümünde sözün yerini tekrar silahların, müzakerelerin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmelidir" dedi. Türkiye'nin tarafların istemesi halinde kolaylaştırıcı adımlar atmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı koruyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının başında ise Kahramanmaraş'taki okul saldırısına değinerek, "Kahramanmaraş'ta yaşanan müessif olayda üzüntümüzü paylaşan herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

